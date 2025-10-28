  1. Home
Serangan ke Posisi ISIS dalam Operasi Terbaru Hashd al-Shaabi Irak

28 Oktober 2025 - 14:25
News ID: 1743893
Source: ABNA
Pasukan Hashd al-Shaabi (Pasukan Mobilisasi Populer) Irak membersihkan posisi-posisi terpenting ISIS di sebelah barat provinsi Anbar dalam operasi anti-terorisme terbaru mereka.

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip Al-Maalouma, sebuah sumber keamanan di provinsi Anbar mengumumkan bahwa empat area gurun yang meliputi posisi-posisi terpenting ISIS telah dibersihkan di sebelah barat provinsi ini.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa pasukan Hashd al-Shaabi melancarkan operasi keamanan besar-besaran di area Al-Sha'bani, Umm al-Wuhoush, Abu Jird, dan Sa'dan, yang terletak di Anbar barat.

Area-area tersebut telah menjadi tempat persembunyian ISIS karena sifatnya yang sulit dijangkau. Selain itu, gua-gua dan terowongan-terowongan yang berliku di area ini telah menciptakan lingkungan yang aman bagi persembunyian elemen-elemen ISIS.

