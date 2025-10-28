Baghaei: Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza dan Lebanon Memperberat Tanggung Jawab Negara-negara Penjamin

Menurut laporan koresponden ABNA, Ismail Baghaei, dalam konferensi pers, sambil mengucapkan selamat atas kelahiran Hazrat Zaynab (SA) dan Hari Perawat, menyatakan: "Minggu ini adalah Pekan Pertahanan Pasif dan kami di Kementerian Luar Negeri menyikapi masalah ini dengan serius dalam rangka menjaga kepentingan nasional."

Dia melanjutkan: "Kementerian Luar Negeri, dalam rangka membantu mewujudkan tujuan diplomasi ekonomi, mengadakan sesi kedua diplomasi provinsi di Mashhad dengan dihadiri oleh perwakilan lembaga ekonomi dan duta besar negara kami di negara-negara tetangga."

Dia berkata: "Di tingkat regional, kita dihadapkan pada isu Palestina. Jika sebelumnya kita berbicara tentang kelanjutan genosida, hari-hari ini kita harus berbicara tentang pelanggaran gencatan senjata yang seharusnya mencegah pembantaian lebih lanjut terhadap warga Palestina, dan memastikan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza."

Juru bicara aparat diplomatik menambahkan: "Pelanggaran gencatan senjata di Gaza dan Lebanon memperberat tanggung jawab negara-negara penjamin."

Dia menyatakan: "Hari ini sedang berlangsung pertemuan para Menteri Dalam Negeri ECO di Teheran."

Mengenai pembebasan Mahdieh Esfandiari, dia berkata: "Pembebasan ini di bawah pengawasan dan dia saat ini ditempatkan di luar penjara, dan kami menunggu sidang pengadilan berikutnya. Kami percaya dia ditahan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Kedutaan kami telah menindaklanjuti kasus ini sejak awal. Duta Besar secara pribadi menindaklanjutinya dengan sangat aktif dan mengadakan pertemuan dengannya. Kami akan melanjutkan upaya kami untuk kebebasan penuhnya agar hukuman bersyarat dapat berubah menjadi putusan akhir."

Mengenai ancaman baru-baru ini dari Gedung Putih terhadap Venezuela, juru bicara aparat diplomatik menjelaskan: "Masalah ini menimbulkan kekhawatiran bagi seluruh komunitas internasional. Aturan terpenting hukum internasional adalah larangan penggunaan kekuatan. Aturan-aturan ini sedang dilanggar di berbagai belahan dunia. Perkembangan ini merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Isu perdagangan narkoba diangkat sebagai tekanan terhadap negara merdeka. Kami melihat perkembangan ini sebagai manuver berbahaya terhadap perdamaian dan stabilitas; oleh karena itu, peran Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi menonjol di sini."

Mengenai kunjungan Gharibabadi ke Afghanistan, dia berkata: "Kunjungannya adalah untuk menangani beberapa isu yang secara permanen menjadi agenda Iran dan Afghanistan, yang meliputi keamanan perbatasan, hak air, dan masalah peradilan. Ada diskusi yang baik mengenai ekstradisi para pelaku kejahatan."

Mengenai kunjungan utusan khusus Rusia untuk Suriah ke Teheran, juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan: "Stabilitas Suriah, sebagai negara penting di kawasan, penting bagi semua negara di kawasan, termasuk Iran. Wajar jika kita melakukan konsultasi dengan negara-negara yang aktif dalam isu ini."