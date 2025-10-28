Spekulasi Mengenai Calon Pengganti Netanyahu

Menurut kantor berita ABNA, mengutip Russia Al Youm, Yossi Cohen, mantan kepala dinas mata-mata rezim Zionis yang dikenal sebagai Mossad, mengklaim pada pembukaan museum di New York bahwa ketika dia menjabat sebagai kepala dinas tersebut, Netanyahu telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi penggantinya.

Cohen menambahkan: "Saya mendatangi Netanyahu dan bertanya apakah kata-katanya serius, dan dia menjawab ya. Ini terjadi pada tahun 2018 atau 2019. Istri saya saat itu mengatakan tidak, kami tidak akan memasuki arena ini, tetapi saya percaya bahwa semuanya berubah secara radikal setelah operasi Tujuh Oktober (Taufan Al-Aqsa) dan kami membutuhkan pemimpin baru. Oleh karena itu, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan."

Dia merujuk pada penandatanganan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas dan mengatakan bahwa perjanjian ini adalah harga untuk pembebasan tawanan Zionis.

Mengenai Qatar, Cohen juga mengatakan bahwa Tel Aviv harus mengambil keputusan mengenai pemutusan semua hubungan dengan negara tersebut setelah kembalinya tawanan Zionis, karena mereka tidak memiliki hubungan yang nyata dengan Qatar.