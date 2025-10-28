Setelah Serangan Musuh, Hizbullah Bangkit Lebih Kuat — Saya Menolak Pergi ke Iran di Tengah Perang

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Naeem Qasim, mengatakan kemungkinan perang dengan Israel masih ada namun belum pasti, dan menegaskan kesiapan kelompoknya membela Lebanon “bahkan dengan sebatang kayu” jika diperlukan.

Dalam wawancara dengan al-Manar ia mempertahankan langkah Hizbullah ikut dalam pertempuran Gaza sebagai tindakan moral dan strategis, menyatakan bahwa organisasi itu justru bangkit lebih kuat setelah kehilangan pemimpinnya.

Qasim menambahkan bahwa ia menolak pergi ke Iran selama konflik untuk tetap memimpin di lapangan, menegaskan hak Hizbullah atas senjata untuk pertahanan nasional, menyerukan koordinasi dengan tentara Lebanon, dan meminta pemerintah lebih aktif dalam rekonstruksi serta pembebasan tahanan.