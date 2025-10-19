Putin Umumkan Syarat Akhir Perang Ukraina kepada Trump

Menurut kantor berita Abna, mengutip Washington Post, menurut dua pejabat senior yang mengetahui masalah tersebut, Vladimir Putin, Presiden Rusia, telah mengumumkan syaratnya untuk mengakhiri perang selama percakapan telepon pekan lalu dengan mitranya dari Amerika, Donald Trump.

Menurut dua sumber yang mengetahui panggilan telepon tersebut, Putin menuntut agar Kyiv menyerahkan kendali penuh wilayah Donetsk kepada Rusia; wilayah vital dan strategis yang terletak di Ukraina timur.

Trump sebelumnya mengatakan tentang panggilannya dengan Putin bahwa "panggilan telepon saya dengan Presiden Putin bermanfaat dan keberhasilan kami di Timur Tengah akan membantu negosiasi untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina."

Dia juga mengatakan bahwa dia akan bertemu Putin di ibu kota Hungaria. Gedung Putih juga mengumumkan bahwa pertemuan berikutnya antara Trump dan Putin mungkin diadakan di Budapest dan Putin telah menyatakan komitmennya untuk bertemu dengan Presiden Trump.