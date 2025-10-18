Survei Maariv: Hanya 13 Persen Warga Israel Anggap Perang Gaza Sebagai “Kemenangan Penuh”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hasil survei terbaru yang dilakukan oleh harian Israel Maariv menunjukkan bahwa masyarakat Israel sangat terbelah dalam menilai hasil perang terakhir di Gaza.

Menurut survei tersebut, 46 persen responden menganggap Israel hanya meraih “kemenangan sebagian”, sementara hanya 13 persen yang menyebutnya “kemenangan penuh”. Sebanyak 35 persen lainnya bahkan menilai bahwa Israel sama sekali tidak meraih kemenangan dalam perang tersebut.

Sejumlah jurnalis Israel juga menyoroti hasil perang itu dengan nada kritis. Ronen Bergman dari Yedioth Ahronoth mempertanyakan isi perjanjian rahasia yang ditandatangani Israel di Sharm el-Sheikh, sementara Avi Issacharoff menyebut tidak ada kemenangan karena Hamas masih berkuasa di Gaza. Ben Caspit menambahkan bahwa Hamas kini menguasai 85 persen wilayah pemukiman di Gaza dan secara terbuka menindak orang-orang yang dituduh berkolaborasi dengan Israel.

Survei dan komentar tersebut mencerminkan meningkatnya keraguan dan ketidakpuasan publik Israel terhadap hasil perang Gaza yang dianggap jauh dari harapan.