perwakilan Tiongkok di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menuduh pemerintah AS telah merusak sistem perdagangan multilateral dan mendesak para pejabatnya untuk mematuhi aturan badan internasional tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, perwakilan Tiongkok di WTO mengatakan bahwa Beijing menganggap AS sebagai pelanggar kewajiban multilateral dan merusak kredibilitas sistem perdagangan global, serta meyakini bahwa AS mendistorsi norma-norma perdagangan global.

Pernyataan tersebut dirilis bersamaan dengan laporan tahunan Kementerian Perdagangan Tiongkok, yang menyoroti komitmen Washington terhadap aturan WTO dan menekankan bahwa Amerika Serikat merusak sistem perdagangan multilateral dengan menggunakan kebijakan perdagangan yang mengintimidasi dan standar ganda dalam kebijakan industri. Ini adalah laporan ketiga sejak 2023 yang diterbitkan Kementerian Perdagangan Tiongkok untuk mengkaji kepatuhan Amerika Serikat terhadap aturan WTO.

Laporan tahunan tersebut menyoroti 11 area utama di mana praktik perdagangan AS melanggar aturan WTO; Amerika Serikat melanggar sistem perdagangan global melalui kebijakan-kebijakan seperti "Beli Produk Amerika", tindakan-tindakan diskriminatif dalam kerja sama global, pengendalian dan sanksi ekspor, profil investasi, hak kekayaan intelektual, tarif dan hambatan non-tarif, serta subsidi industri dan pertanian.

Laporan ini juga secara objektif menggambarkan serangkaian tindakan AS, termasuk menghindari mekanisme penyelesaian sengketa, penerapan tarif timbal balik secara sepihak, dan tindakan-tindakan perdagangan diskriminatif, untuk menyadarkan masyarakat internasional akan kesalahan-kesalahan Washington.

Pernyataan delegasi Tiongkok untuk Organisasi Perdagangan Dunia telah dipublikasikan dalam konteks pengenalan Amerika Serikat sebagai faktor pelanggaran kewajiban multilateral dan merusak kredibilitas sistem perdagangan global sejalan dengan meningkatnya konfrontasi antara kedua negara di arena perdagangan. Beijing dan Washington sekarang terlibat dalam perang dagang besar yang telah menimbulkan efek negatif signifikan terhadap ekonomi dan perdagangan global. Pada tanggal 17 Oktober, selama pertemuan dengan Tim Cook, CEO perusahaan Amerika Apple, di Beijing, Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao mengatakan: Fluktuasi baru-baru ini dalam hubungan perdagangan dan ekonomi Tiongkok-AS terutama disebabkan oleh serangkaian tindakan pembatasan yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok. Ia menambahkan: Tindakan AS telah merugikan kepentingan Tiongkok dan merusak atmosfer untuk perdagangan bilateral dan negosiasi ekonomi.

Tiongkok dan Amerika Serikat telah terlibat dalam perang dagang yang luas sejak Donald Trump menjabat untuk masa jabatan kedua pada Januari 2025. Sejak itu, Trump telah terlibat dalam perang dagang dengan Beijing dalam skala yang jauh lebih besar. Ketegangan telah tinggi antara kedua negara sejak pemerintahan Trump mengumumkan tarif baru terhadap Tiongkok. Namun, ketegangan perdagangan antara Beijing dan Washington kembali berkobar setelah Donald Trump mengumumkan pada hari Sabtu, 4 Oktober, bahwa ia akan mengenakan tarif 100 persen lagi terhadap barang-barang Tiongkok mulai 1 November, menyusul langkah Tiongkok untuk memberlakukan pembatasan "luar biasa bermusuhan" terhadap ekspor mineral langka. Pemerintahan Trump telah mengumumkan beberapa bulan yang lalu bahwa mereka berencana untuk mengenakan lebih banyak tarif pada kapal-kapal yang terkait dengan Tiongkok dalam upaya untuk mengurangi kendali Beijing atas industri pelayaran global dan meningkatkan industri pembuatan kapal AS. AS telah mengatakan akan mulai mengenakan tarif pada 14 Oktober. Pada hari Selasa, 14 Oktober, Beijing juga secara resmi mulai memungut bea khusus pada kapal-kapal yang terkait dengan AS yang memasuki pelabuhan-pelabuhan Tiongkok.

Terlepas dari perkembangan negatif dalam hubungan Tiongkok-AS ini, para pejabat senior Tiongkok telah memperingatkan bahwa tindakan AS telah merugikan kepentingan Tiongkok dan bahwa memisahkan dan memutus hubungan antara kedua negara tidaklah logis. Dalam hal ini, Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menekankan pentingnya koeksistensi damai antara Tiongkok dan AS. Menurutnya, hubungan Tiongkok-AS adalah "hubungan bilateral terpenting di dunia saat ini" dan "pemisahan dan pemutusan hubungan bukanlah pilihan yang logis dan realistis." Wang Yi menekankan bahwa pendekatan yang tepat terhadap interaksi antara kedua negara adalah yang didasarkan pada kesetaraan, rasa hormat, dan saling menguntungkan. (MF)