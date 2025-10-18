Pembicaraan Telepon Menlu Iran dan Afghanistan: Seruan Hentikan Ketegangan di Perbatasan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seyed Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri Iran, melakukan pembicaraan telepon dengan Amir Khan Muttaqi, Menteri Luar Negeri pemerintahan sementara Afghanistan, pada Sabtu (18/10) untuk membahas perkembangan terbaru kawasan dan hubungan bilateral kedua negara.

Araqchi menyampaikan keprihatinannya atas bentrokan terbaru antara Afghanistan dan Pakistan, serta menekankan pentingnya menahan diri, menghentikan pertempuran, dan menyelesaikan perselisihan melalui dialog. Ia memperingatkan bahwa berlanjutnya ketegangan antara dua negara Muslim itu tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga mengancam stabilitas kawasan.

Sementara itu, Amir Khan Muttaqi menegaskan bahwa Afghanistan tidak menginginkan perang dan menuduh pihak Pakistan melanggar kedaulatan wilayah Afghanistan dengan memulai konflik. Ia menambahkan bahwa pembicaraan antara kedua pihak akan digelar hari ini di Doha di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Afghanistan, dan pihaknya menantikan hasil positif dari pertemuan tersebut.