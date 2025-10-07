Sheikh Naeem Qassem: Iran Selalu Berdiri di Sisi Perlawanan — Kalian Telah Menjadi Teladan bagi Dunia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, Hujjatul Islam wal Muslimin Sheikh Naeem Qassem, dalam pesan video yang disampaikan pada acara nasional “Iran Hamdel” di Husainiyah Imam Khomeini (ra), menyampaikan penghargaan mendalam kepada Pemimpin Revolusi Islam, bangsa pejuang Iran, pemerintah, dan seluruh institusi keamanan Republik Islam atas dukungan mereka yang kokoh terhadap poros perlawanan.

Dalam pesannya, Sheikh Qassem menyampaikan: “Aku memberi kabar gembira bahwa para pejuang yang merupakan anak-anak dari Sayyid Hassan (Nasrallah), bersama keluarga para syuhada dan seluruh komandan yang setia di medan pengorbanan, insya Allah akan tetap tegar dan tidak akan membiarkan Israel mencapai tujuannya. Dengan pertolongan Allah, kami kuat.”

Ia menambahkan: “Kami mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Republik Islam Iran — kepada Pemimpin Revolusi Imam Khamenei (semoga dilindungi Allah), kepada IRGC, kepada bangsa Iran yang mujahid dan heroik, serta kepada pemerintah dan pasukan keamanan Iran. Kami merasakan bahwa seluruh Iran, dari ujung ke ujung, berdiri bersama kami. Dukungan kalian telah menguatkan tekad dan menumbuhkan kekuatan kami.”

Sheikh Qassem memuji keteguhan Iran menghadapi agresi Israel–Amerika selama dua belas hari terakhir, dengan mengatakan: “Kami mengucapkan selamat kepada Iran Islam atas keteguhan legendarisnya menghadapi agresi Israel–Amerika selama dua belas hari. Kalian telah menjadi teladan bagi seluruh dunia — bagaimana melawan, bagaimana bertahan, dan bagaimana meraih kemenangan besar berkat kepemimpinan Imam Khamenei, semangat rakyat yang bersatu, serta keberanian angkatan bersenjata yang berjuang dengan ketulusan dan keyakinan. Kemenangan ini akan tercatat dalam sejarah.”

Ia menegaskan bahwa Iran membayar harga besar karena selalu berada di pihak kebenaran dan membela rakyat tertindas: “Kami tahu Iran telah membayar harga karena berdiri di sisi kebenaran, di sisi perlawanan, di sisi Palestina, dan di sisi bangsa-bangsa yang tertindas yang membutuhkan dukungan. Namun beginilah Iran — sebuah teladan dalam menjaga kehormatan, hidup bermartabat, dan mengibarkan panji kebenaran yang insya Allah tidak akan pernah jatuh.”

Terkait tekanan dan sanksi baru terhadap Iran, Sheikh Qassem menegaskan: “Mereka kembali menjatuhkan sanksi, tetapi apakah sanksi itu pernah berhenti sejak Revolusi Islam? Selama 46 tahun, sanksi terus ada, namun bangsa Iran semakin bersinar, semakin teguh, dan membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang berani dan berada di pihak kebenaran.”

Ia menutup dengan firman Allah Swt: “Dan Kami telah mewajibkan atas Diri Kami untuk menolong orang-orang beriman.” (QS. al-Rum [30]: 47)