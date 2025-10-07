Sheikh Ali Salman dari Penjara: Jika Aku di Luar, Aku Berharap Bisa Bersama Para Pejuang “Armada Shomud”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Sekretaris Jenderal Al-Wefaq Islamic Society Bahrain, Sheikh Ali Salman, dalam pesan dari dalam penjara, menyampaikan dukungan dan solidaritasnya kepada para peserta Armada Shomud yang berupaya menembus blokade Gaza.

Dalam pesannya, Sheikh Salman menulis: “Salam dan hormat untuk kalian, para pembela kemanusiaan yang memilih jalan nurani dan kehormatan dengan membela rakyat tertindas di Gaza. Apa yang kalian lakukan menunjukkan bahwa kemanusiaan masih hidup, dan hati manusia sejati tidak akan diam melihat penderitaan sesamanya.”

Ia menegaskan bahwa tindakan para peserta Armada Shomud adalah “amal yang mulia dan terpuji dalam semua agama dan nilai-nilai universal,” serta menjadi bukti bahwa nurani kemanusiaan belum mati.

Sheikh Ali Salman menambahkan: “Aku bangga pada keteguhan kalian dan berharap gelombang solidaritas ini terus berlanjut hingga penderitaan rakyat Palestina berakhir dan genosida dihentikan. Jika aku berada di luar penjara, aku pasti ingin berada di samping kalian, berbagi kehormatan besar ini.”

Pesan ini dirilis bersamaan dengan laporan penahanan ratusan aktivis Armada Shomud oleh pasukan Israel setelah armada tersebut dicegat di perairan internasional saat menuju Gaza.