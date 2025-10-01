Provinsi Suwaida Suriah di Bawah Kelaparan dan Pengabaian Pemerintah Joulani

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Meski beredar kabar bahwa krisis roti di Suwaida Suriah sudah teratasi, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Warga masih menghadapi kelaparan, kekurangan bahan pokok, serta pengabaian dari pemerintahan Joulani.

Sejumlah aktivis menegaskan bahwa bantuan pangan justru dikirim langsung dari Damaskus, bukan dari pemerintah Joulan yang selama berbulan-bulan menghentikan suplai gandum dan memberlakukan blokade. Situasi kian parah dengan penculikan perempuan, anak-anak yang tak bisa bersekolah, serta meningkatnya rasa takut di masyarakat.

Aktivis HAM menuding pemerintah Joulan sengaja menerapkan kebijakan penundaan dan penolakan tanggung jawab, bahkan menyangkal kasus penculikan meski bukti jelas tersedia. Mereka menyerukan intervensi segera lembaga internasional untuk menghentikan pelanggaran HAM sistematis terhadap warga dan minoritas di Suriah selatan.