Kapal Kargo Berbendera Belanda Diserang di Dekat Pantai Aden, Yaman

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) – Abna – perusahaan keamanan maritim Inggris, Ambrey, mengumumkan bahwa sebuah kapal kargo berbendera Belanda menjadi sasaran serangan 120 mil laut tenggara Pelabuhan Aden, Yaman.

Operasi Perdagangan Maritim Inggris (UKMTO) melaporkan bahwa sebuah proyektil tak dikenal ditembakkan ke arah kapal, yang kemudian menyebabkan kebakaran di kapal tersebut. Radar maritim dan laporan lokal juga melaporkan terlihatnya asap di sekitar kapal.

Ambrey mengonfirmasi bahwa kapal tersebut tidak mengaktifkan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS)-nya pada saat insiden. Kapal ini sebelumnya juga pernah diserang pada 23 September saat dalam perjalanan menuju Djibouti.

Perusahaan pemilik dan operator kapal, "Minervafakhracht", menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kapal tersebut rusak parah akibat ledakan bom tak dikenal. Setelah serangan itu, kebakaran terjadi di dek dan dua anggota awak terluka.

Saat ini, operasi evakuasi 19 awak kapal sedang berlangsung menggunakan helikopter dan dengan kerja sama kapal-kapal yang berada di area tersebut.