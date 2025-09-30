Turki Mengumumkan Kembalinya Lebih dari Setengah Juta Warga Suriah Setelah Jatuhnya Pemerintahan Bashar al-Assad

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (AS) – Abna – Ali Yerlikaya, Menteri Dalam Negeri Turki, mengumumkan bahwa sejak jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada 8 Desember tahun lalu, 509.387 pengungsi Suriah telah kembali ke negara mereka dari Turki.

Menteri Dalam Negeri Turki menulis dalam sebuah pesan di platform "X Social": "Turki berdiri bersama saudara-saudaranya dari Suriah di masa lalu, dan hari ini pun bersama mereka dalam perjalanan kepulangan sukarela mereka."

Menurutnya, total warga Suriah yang telah kembali ke negara mereka dari Turki sejak tahun 2016 telah mencapai 1 juta 249 ribu 390 orang.

Yerlikaya menambahkan: "Negara kami, di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdoğan, telah memiliki manajemen yang sukses di bidang migrasi dan, dengan mengandalkan pengalaman sejarah, pendekatan kemanusiaan, dan pandangan rasionalnya, telah menyajikan model global."

Menteri Dalam Negeri Turki merilis pesan ini bersama dengan sebuah video yang menunjukkan adegan kepulangan warga Suriah ke negara mereka.