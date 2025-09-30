Pesan belasungkawa dari Pemimpin Tertinggi Revolusi kepada Ayatollah Sistani atas wafatnya istri beliau yang mulia

Menurut kantor berita AhlulBayt (AS) – Abna – Menyusul wafatnya istri mulia dari Yang Mulia Ayatollah al-Uẓmā Sayyed Ali al-Sistani, Pemimpin Tertinggi Revolusi, Yang Mulia Ayatollah al-Uẓmā Khamenei, menyampaikan belasungkawa kepada otoritas keagamaan agung ini dalam sebuah pesan.

Teks pesan dari Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam adalah sebagai berikut:

Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Yang Mulia Ayatollah Tuan Hajj Sayyed Ali al-Sistani, semoga berkah beliau kekal,

Saya menyampaikan belasungkawa atas wafatnya istri mulia Anda, dan saya memohon rahmat dan pengampunan ilahi untuknya.

Sayyed Ali Khamenei | 7 Mehr 1404