Komunitas Muslimah di Australia Menghadapi Gelombang Serangan Islamofobia

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Islamofobia di Australia meningkat tajam sejak 7 Oktober 2023, dengan wanita Muslim, terutama yang berhijab, menjadi korban utama. Laporan “Pencatatan Islamofobia Australia” menunjukkan insiden meningkat 530 persen, dan tiga perempat korban adalah perempuan. Serangan termasuk menarik hijab, meludah, atau ancaman di ruang publik.

Polisi Australia dalam beberapa kasus menindak pelaku dan membuka kasus hukum, meskipun keterlambatan dan kurangnya perhatian membuat korban kecewa. Aktivis dan organisasi Muslim berupaya meningkatkan kesadaran publik melalui iftar lintas agama, kunjungan masjid, dan dialog sosial.

Dr. Nora Ems, peneliti Australia, menekankan bahwa bentuk Islamofobia ini terkait dengan diskriminasi gender terhadap perempuan. Meskipun hanya 18 persen korban melaporkan insiden, laporan tersebut membantu meningkatkan kesadaran dan respons publik.