Jihad Islam: Penjajah Zionis Tak Punya Tempat di Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Gerakan Jihad Islam Palestina menegaskan bahwa operasi heroik di perlintasan Al-Karama di perbatasan Yordania-Palestina adalah jawaban alami atas kejahatan terorganisir Zionis di Gaza, Tepi Barat, dan Al-Quds.

Dalam pernyataannya, Jihad Islam menyebut gugurnya sejumlah perwira dan tentara Zionis membuktikan bahwa mereka hanyalah pendatang kriminal di tanah Palestina yang akan hancur, sementara perlawanan tetap menjadi pilihan bangsa Palestina.

Gerakan itu juga menyeru umat Arab agar memperkuat dukungan terhadap perlawanan menghadapi kejahatan Israel.

Sementara itu, Gerakan Intifada Fatah juga mengeluarkan pernyataan serupa, menyebut operasi di Al-Karama sebagai pukulan telak terhadap teori keamanan Israel, sekaligus pesan perlawanan dari seorang pemuda Yordania.

Hari ini, seorang pemuda Yordania-Palestina melakukan serangan dengan senjata api dan tajam di perlintasan Al-Karama, menewaskan dua tentara Zionis. Sementara itu, di Rafah, Gaza Selatan, empat tentara Zionis tewas dan delapan luka-luka akibat ledakan bom rakitan yang mengenai kendaraan lapis baja mereka.