Presiden Lebanon: Serangan Israel ke Selatan Lebanon Langgar Resolusi 1701

19 September 2025 - 16:30
News ID: 1728729
Presiden Lebanon, Jozef Aoun, menegaskan bahwa serangan terbaru rezim Zionis ke wilayah selatan Lebanon merupakan pelanggaran nyata terhadap Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Beirut, Purna Warta - Presiden Lebanon, Jozef Aoun, menegaskan bahwa serangan terbaru rezim Zionis ke wilayah selatan Lebanon merupakan pelanggaran nyata terhadap Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.

Menurutnya, Israel tidak menghormati mekanisme gencatan senjata maupun negara-negara pengawas, sementara sikap diam mereka berarti menghindar dari tanggung jawab dan justru mendorong agresi Zionis.

Aoun menekankan sudah saatnya pelanggaran terang-terangan Israel terhadap kedaulatan Lebanon segera dihentikan.

Hari ini, militer Israel mengumumkan gelombang baru serangan udara ke sejumlah daerah di selatan Lebanon, termasuk Mais al-Jabal, Kafr Tbnit, dan Dabin, dengan klaim menargetkan posisi Hizbullah.

