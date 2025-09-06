ABNA Gelar Pertemuan Tahunan di Kota Qom

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pertemuan tahunan para kontributor Kantor Berita Internasional ABNA digelar pada Kamis (4/9) di Kompleks Yavaran Hazrat Mahdi (aj) kota Qom, Republik Islam Iran. Acara ini dihadiri staf dan kontributor ABNA dari berbagai kota dan negara.

Dalam sambutannya, Pemimpin Redaksi ABNA, Hassan Sadraei Aref, memaparkan laporan singkat mengenai arah kebijakan media ini. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan perkembangan teknologi media, serta memperkuat layanan berita dalam berbagai bahasa asing agar dimensi internasional ABNA semakin menonjol.

Sadraei Aref menambahkan, ABNA sebagai kantor berita Ahlulbait yang beroperasi dalam kerangka wacana Revolusi Islam berkomitmen pada prinsip audiens-sentris, pemanfaatan teknologi baru, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Menurutnya, media terus berubah seiring munculnya platform baru, dan siapa pun yang menolak perubahan akan tersisih.

Dalam forum tersebut, para kontributor dari berbagai bagian—berita, foto, multimedia, dan media sosial—menyampaikan laporan aktivitas, usulan, serta tantangan yang dihadapi. Diskusi dalam komisi-komisi khusus juga digelar untuk mengevaluasi dan meningkatkan kinerja ABNA di masa mendatang.