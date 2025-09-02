Ayatullah Akhtari kepada Sayyid Abdul-Malik al-Houthi: Serangan Israel ke Yaman adalah Kejahatan Perang Baru

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Mohammad Hasan Akhteri, Ketua Dewan Tinggi Lembaga Internasional Ahlulbait as dan Ketua Komite Dukungan Revolusi Rakyat Palestina, mengirimkan pesan belasungkawa kepada Sekretaris Jenderal Gerakan Ansarullah Yaman, Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, atas syahidnya Perdana Menteri Yaman Ahmed Ghalib al-Rahwi dan sejumlah menteri dalam serangan udara Israel di Sanaa.

Dalam pesannya, Akhtari menekankan bahwa serangan tersebut adalah tindakan agresi terang-terangan dan kejahatan perang baru yang menambah catatan panjang kekejaman Israel, dari Gaza hingga Lebanon, Suriah, Yaman, dan Iran, menelan korban di kalangan anak-anak, perempuan, lansia, dan warga sipil tak bersenjata.

Ia juga memuji keteguhan Yaman dalam mendukung Palestina sebagai teladan perlawanan terhadap musuh yang kejam dan anti-Islam, serta menyatakan keyakinan bahwa agresi ini hanya akan menambah keteguhan rakyat Yaman dan kepemimpinan mereka.

Akhtari menutup pesannya dengan doa: “Jika kalian menolong Allah, Dia akan menolong kalian dan meneguhkan langkah-langkah kalian.”