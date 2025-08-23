Proyeksi Duta Besar AS di Palestina yang Diduduki tentang Kelaparan dan Kelaparan di Gaza

Menurut kantor berita AhlulBayt (ABNA), Duta Besar AS di Palestina yang diduduki mengklaim bahwa media internasional tidak meliput kisah nyata tentang kelaparan dan kelaparan di Gaza dan mengabaikan fakta.

"Mike Huckabee," Duta Besar AS di Palestina yang diduduki, mengklaim dalam pernyataan konyol: "92% dari bantuan makanan untuk penduduk Gaza dicuri oleh gerakan Hamas."

Menurut laporan dari jaringan berita Al Jazeera, Duta Besar AS di Palestina yang diduduki melanjutkan pernyataannya dengan mengklaim: "PBB 'korup, tidak kompeten, dan tidak efisien'."

Mike Huckabee melanjutkan klaimnya dengan mengatakan: "Media internasional tidak meliput kisah nyata tentang kelaparan dan kelaparan di Gaza dan mengabaikan fakta."

Klaim-klaim ini datang sementara PBB secara resmi mengumumkan kelaparan di Gaza pada hari Jumat, yang merupakan pengumuman pertama dari jenisnya di wilayah tersebut.

Dalam hal ini, "Tom Fletcher," Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, menyatakan bahwa kelaparan di Gaza harus "membuat kita semua prihatin" dan bahwa hal itu bisa sepenuhnya dicegah jika PBB tidak "secara sistematis" dihalangi untuk masuknya bantuan makanan.

Fletcher menyatakan dalam konferensi pers di Jenewa: "Ini adalah kelaparan yang bisa kita cegah jika kita mau. Namun, bantuan makanan telah menumpuk di perbatasan karena hambatan sistematis oleh Israel, dan kelaparan ini harus membuat kita semua prihatin."

Ia menambahkan: "Ini adalah momen aib kolektif dan saya pikir kita semua merasakannya dalam beberapa cara."

Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa "kelaparan di Gaza adalah hasil langsung dari tindakan pemerintah Israel" dan menambahkan bahwa "kematian akibat kelaparan di Gaza mungkin merupakan kejahatan perang pembunuhan yang disengaja."

Para ahli PBB mengatakan bahwa 500.000 orang menghadapi kelaparan "bencana".

Setelah berbulan-bulan peringatan tentang situasi kemanusiaan dan kelaparan yang meluas di wilayah Palestina yang terkepung, Klasifikasi Fase Keamanan Pangan (IPC) yang berbasis di Roma menekankan bahwa Provinsi Gaza - kota Gaza - yang mencakup sekitar 20% dari Jalur Gaza, telah menderita kelaparan.

Sebelumnya, "Antonio Guterres," Sekretaris Jenderal PBB, menyebut bencana ini "kelaparan buatan manusia" dan menekankan bahwa Israel harus menjamin masuknya makanan dan obat-obatan ke Jalur Gaza.

Guterres menekankan bahwa situasi ini tidak bisa terus berlanjut tanpa hukuman.