Pengunduran Diri Massal Menteri Belanda Sebagai Protes terhadap Kejahatan Tel Aviv

Menurut kantor berita Abna, mengutip Associated Press, para menteri yang berafiliasi dengan partai "Era Sosial Baru" di Belanda mengumumkan pengunduran diri mereka.

Tindakan ini dilakukan sebagai dukungan atas pengunduran diri Menteri Luar Negeri negara itu menyusul kegagalan upayanya untuk memberlakukan sanksi baru terhadap rezim Zionis.

Caspar van der Kamp, Menteri Luar Negeri Belanda, mengundurkan diri dari jabatannya pada Jumat malam. Keputusan ini diambil setelah kontroversi muncul dalam pertemuan pemerintah mengenai kemungkinan pemberlakuan sanksi terhadap Tel Aviv.

Van der Kamp menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa saya tidak berada dalam posisi untuk dapat menerapkan tindakan penting dan lebih lanjut untuk menekan Israel."

Menteri Luar Negeri Belanda telah berbicara pada hari Kamis tentang keinginannya untuk memberlakukan tindakan baru terhadap Tel Aviv.

Sebelumnya, pemerintah Belanda pada Juli lalu telah menyatakan Itamar Ben-Gvir dan Smotrich, dua menteri Zionis, sebagai "persona non grata".

Belanda juga termasuk di antara 21 negara yang pada hari Kamis dalam pernyataan bersama, menganggap persetujuan rencana besar untuk perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki sebagai "tidak dapat diterima dan bertentangan dengan hukum internasional".