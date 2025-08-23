Peningkatan Tajam Serangan Pemukim Zionis terhadap Warga Palestina di Tepi Barat

Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, "The Atlantic" melaporkan, mengutip seorang pejabat keamanan rezim Zionis yang mengunjungi kamp-kamp di Tepi Barat, bahwa serangan kekerasan oleh pemukim Zionis terhadap warga Palestina telah meningkat secara signifikan.

Ia menambahkan bahwa serangan-serangan ini telah meningkat dari 90 kasus per bulan pada awal tahun 2025 menjadi lebih dari 200 kasus.

Perlu dicatat bahwa berbagai senjata beredar luas di antara para pemukim Zionis dan penggunaannya meluas.

Publikasi Barat ini juga mengutip Nimrod Sheffer, seorang jenderal pensiunan rezim Zionis, yang menulis bahwa mengobarkan perang adalah sebuah strategi yang hanya melayani Netanyahu dan tidak ada orang lain.