Rudal yang Diluncurkan dari Yaman Dicegat di Langit Israel

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), media Israel hari ini (Jumat) mengumumkan bahwa sistem pertahanan Israel berhasil mencegat sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman.

Saluran 12 TV Israel melaporkan bahwa saksi mata di pusat wilayah pendudukan mendengar ledakan dahsyat.

Saluran tersebut menambahkan bahwa rudal Yaman terbagi menjadi beberapa fragmen peledak di udara dan, meskipun sulit untuk dicegat, insiden ini berakhir tanpa kerusakan.

Menurut laporan, setelah rudal diluncurkan, penerbangan di Bandara Ben Gurion (timur Tel Aviv) ditunda.

Di sisi lain, organisasi bantuan dan darurat Israel melaporkan adanya korban luka yang disebabkan oleh kerumunan dan kepanikan orang-orang yang bergegas masuk ke tempat penampungan ketika sirene peringatan diaktifkan. Selain itu, serpihan rudal yang dicegat jatuh di salah satu permukiman Israel.

Sebelumnya, militer Israel juga telah mengumumkan bahwa mereka telah mencegat sebuah drone yang diluncurkan dari Yaman; sebuah drone yang menyebabkan sirene peringatan diaktifkan di permukiman dekat Jalur Gaza. Menurut militer Israel, pencegatan drone ini berhasil dilakukan setelah beberapa kali percobaan.

Dalam beberapa bulan terakhir, angkatan bersenjata Yaman telah melakukan serangan berturut-turut terhadap Israel menggunakan rudal dan drone, dan juga menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel atau dalam perjalanan menuju pelabuhannya. Rudal dan drone Yaman biasanya menargetkan wilayah selatan dan tengah Israel.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan kejahatan luas di Jalur Gaza, termasuk pembantaian, kelaparan, kehancuran, dan pengungsian besar-besaran. Menurut statistik resmi, genosida ini telah menewaskan 62.263 orang, melukai 157.365 orang – sebagian besar wanita dan anak-anak – lebih dari 9.000 orang hilang, ratusan ribu orang mengungsi, dan 273 orang tewas karena kelaparan (termasuk 112 anak-anak).