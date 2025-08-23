Mantan Pejabat AS: Tel Aviv Ingin Memulai Perang Baru

Menurut kantor berita Abna, mantan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS menekankan bahwa rezim Zionis, alih-alih mengakhiri konflik yang menghancurkan di Jalur Gaza, berada di ambang memicu perang baru di Tepi Barat.

Ia menambahkan bahwa Tel Aviv akan mengambil dua jalur berbahaya di masa depan. Rezim Zionis melakukan kesalahan strategis yang mengerikan dengan membuat kelaparan rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Eyal Zamir, Kepala Staf militer rezim Zionis, mengatakan kemarin bahwa tidak ada tempat di Tepi Barat yang tidak bisa dimasuki oleh tentara Zionis.

Selama kehadirannya di Tepi Barat, ia menyatakan bahwa perang terus berlanjut.