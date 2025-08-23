Menurut kantor berita Abna, mengutip Al Jazeera, media rezim Zionis telah mengungkapkan rincian rencana militer baru rezim Zionis untuk menduduki kota Gaza, yang telah disetujui oleh militer rezim tersebut. Menurut laporan tersebut, rencana ini mencakup evakuasi besar-besaran penduduk kota Gaza, dan Eyal Zamir, kepala staf militer rezim Zionis, sebelumnya telah menyetujui rencana ini dalam pertemuan khusus brigade Gaza. Berita terbaru juga menunjukkan bahwa fase pertama operasi pendudukan kota Gaza oleh militer rezim Zionis telah dimulai.

2 Fase Rencana Pendudukan Gaza

Menurut klaim media Zionis, rencana ini mencakup dua fase utama: fase pertama dimulai dengan manuver darat untuk mengepung kota. Selama fase kedua, yang dianggap sebagai fase utama, pasukan Zionis akan secara bertahap memasuki kota Gaza, bersamaan dengan serangan udara besar-besaran. Perkiraan awal menunjukkan bahwa implementasi penuh rencana ini akan memakan waktu sekitar empat bulan. Operasi ini juga mencakup evakuasi massal penduduk Gaza dalam setidaknya dua minggu. Sebelumnya, Eyal Zamir, kepala staf militer rezim Zionis, telah mengumumkan bahwa militer sedang bersiap untuk meluncurkan fase baru operasi "Kereta Gedeon", yang tujuannya adalah untuk memperdalam serangan terhadap gerakan Hamas di kota Gaza. Sumber-sumber Ibrani menunjukkan bahwa sekitar 80.000 tentara berpartisipasi dalam pengepungan Gaza sebagai bagian dari rencana yang disetujui oleh kabinet Perdana Menteri rezim Zionis Benjamin Netanyahu, yang membuka jalan bagi pendudukan penuh Jalur Gaza. Sumber-sumber Zionis mengonfirmasi bahwa 5.000 wanita direkrut untuk misi tempur tahun lalu untuk mencoba menebus kekurangan personel yang besar di militer rezim Zionis. Sementara itu, pasukan cadangan terus menghadapi masalah kelelahan, dan Zionis ultra-Ortodoks Haredi menghindari wajib militer. Perkiraan militer Israel menunjukkan kekurangan lebih dari 12.000 personel di militer. Radio militer rezim Zionis melaporkan bahwa kegagalan untuk menggunakan Haredi di tengah kekurangan jumlah tentara telah mendorong militer untuk mencari solusi alternatif untuk menebus kekurangan personelnya. Mohannad Mustafa, seorang peneliti urusan rezim Zionis, mengatakan tentang rencana Zionis untuk operasi di Gaza bahwa tampaknya militer Israel secara praktis telah menyerah pada keputusan para pemimpin politik. Ia menambahkan bahwa ada kekhawatiran besar di Israel tentang konsekuensi dimulainya operasi, yang paling penting di antaranya adalah kematian sejumlah besar tentara di tengah kurangnya konsensus internal tentang perang, yang dapat meningkatkan kemarahan publik terhadap kabinet dan militer. Perlu dicatat bahwa militer rezim Zionis pada hari Rabu mengumumkan dimulainya fase pertama operasi untuk menduduki kota Gaza dan mengumumkan telah memanggil puluhan ribu pasukan cadangan. Pengamat politik percaya bahwa masuknya militer pendudukan secara besar-besaran ke jantung kota Gaza akan membahayakan nyawa mereka, dan dengan demikian, Netanyahu telah membuat taruhan yang tidak akan menghasilkan apa pun kecuali kekalahan.