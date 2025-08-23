Dr. Larijani: Kami akan Terus Mendukung Hizbullah

Menurut kantor berita internasional AhlulBayt (ABNA), Dr. Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menekankan bahwa Republik Islam akan terus mendukung Hizbullah di Lebanon dan menambahkan: "Teheran membutuhkan dukungan Hizbullah, sama seperti Hizbullah membutuhkan dukungan Iran."

Dalam sebuah wawancara pers, ia menyatakan: "Sekarang ada banyak tekanan pada Hizbullah di Lebanon untuk meletakkan senjatanya, tekanan yang tidak dapat dicapai oleh Israel bahkan dalam perang militer langsung."

Larijani melanjutkan dengan mencatat: "Ada analisis yang diterbitkan di media internasional yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok yang didukung Iran sedang melemah. Jika kelompok-kelompok ini telah menjadi lemah, lalu mengapa ada tekanan yang begitu besar pada mereka?"

Ia mengajukan pertanyaan: "Mereka mengatakan Hizbullah telah terpukul, tetapi apakah partai ini telah membangun kembali dirinya sendiri atau tidak?"

Ia mengumumkan bahwa Hizbullah memiliki sejumlah besar pejuang muda, sampai-sampai mereka telah memulai proses membangun kembali dan memperkuat diri mereka sendiri.

Menurut Dr. Larijani, Hizbullah terbentuk ketika Israel sepenuhnya menduduki Beirut. Pada saat itu, sekelompok pemuda Lebanon mengatakan bahwa mereka harus membela diri. Oleh karena itu, esensi Hizbullah lahir dari rakyat Lebanon itu sendiri dan telah menjadi aset besar bagi mereka; sebuah aset yang memberikan kekuatan kepada negara kecil untuk melawan Israel.

Ia menambahkan: "Perlawanan di wilayah ini adalah aset strategis, dan Iran membutuhkan Hizbullah sebanyak Hizbullah membutuhkan Iran."

Dr. Larijani, sambil menekankan bahwa Iran akan terus mendukung Hizbullah seperti di masa lalu, mencatat: "Masalah Lebanon harus diselesaikan melalui dialog internal. Iran tidak memaksakan apa pun pada Hizbullah, partai ini bertindak secara dewasa dan mengambil keputusannya sendiri secara mandiri."

Kami tidak akan mengabaikan diplomasi

Di bagian lain dari pidatonya, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi berbicara tentang pendekatan Iran dalam negosiasi, dengan mengatakan: "Diplomasi itu sendiri adalah alat dan merupakan bagian dari pekerjaan pemerintah. Oleh karena itu, tidak logis untuk mengabaikannya."

Ia memperingatkan: "Jika musuh mengubah arena diplomasi menjadi pertunjukan propaganda dan pertunjukan, diplomasi ini tidak akan membuahkan hasil."

Menurutnya, diplomasi musuh sekarang lebih banyak untuk mencari alasan. Namun demikian, kita tidak boleh mengatakan bahwa kita akan menghentikan diplomasi.

Dr. Larijani menyatakan bahwa syarat Iran untuk setiap negosiasi adalah keseriusan dan realitas, menambahkan: "Jika Anda berencana untuk berperang, mulailah, tetapi kapan pun Anda menyesal, Anda bisa kembali ke meja perundingan."