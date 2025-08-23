Iran: PBB dan Dewan Keamanan Harus Mengutuk Serangan Teroris di Sistan dan Baluchistan

Menurut kantor berita AhlulBayt (ABNA), Amir-Saeid Iravani, Duta Besar dan Perwakilan Tetap Iran untuk PBB, pada hari Jumat waktu setempat kembali menambahkan dalam suratnya kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan Keamanan: "Menindaklanjuti surat saya tanggal 28 Juli 2025 (A/79/978-S/2025/489), saya ingin menarik perhatian Anda segera pada serangan teroris keji lainnya yang dilakukan oleh kelompok teroris bersenjata 'Jaish al-Adl' di Republik Islam Iran."

Iravani menambahkan: "Pada jam-jam awal sore hari ini, 22 Agustus, di daerah Daman, Kabupaten Iranshahr, Provinsi Sistan dan Baluchistan, teroris bersenjata Jaish al-Adl menyerang dua kendaraan yang membawa petugas penegak hukum Iran."

Diplomat senior Republik Islam Iran itu menambahkan: "Serangan pengecut ini mengakibatkan tewasnya lima petugas polisi. Kelompok teroris Jaish al-Adl secara terbuka dan tanpa ambiguitas apa pun telah mengklaim bertanggung jawab atas kejahatan ini."

Duta Besar Iran untuk PBB menyatakan: "Kejahatan ini menyusul serangan teroris brutal lainnya yang terjadi pada 26 Juli 2025, ketika tiga anggota bersenjata Jaish al-Adl melakukan serangan terkoordinasi terhadap gedung pengadilan di Zahedan, ibu kota Provinsi Sistan dan Baluchistan."

Perwakilan Tetap Iran untuk PBB mengatakan: "Dalam serangan yang disengaja terhadap warga sipil itu, enam orang tak berdosa, termasuk seorang ibu dan bayinya yang berusia enam bulan, secara tragis kehilangan nyawa dan 24 lainnya terluka."

Iravani menekankan: "Kejahatan mengerikan ini, yang sengaja menargetkan petugas penegak hukum, warga sipil, dan bahkan anak-anak, merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional. Mereka sekali lagi mengungkapkan sifat tidak manusiawi, teroris, dan ekstremis dari Jaish al-Adl dan ancaman serius yang ditimbulkannya terhadap perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut."

Duta Besar Republik Islam Iran untuk PBB menekankan: "Kelompok teroris ini terus beroperasi dengan impunitas penuh, dengan hubungan dan dukungan dari ISIS-Khorasan dan pendukung asing."

Perwakilan Tetap Iran untuk PBB mengatakan: "Republik Islam Iran meminta Dewan Keamanan dan Sekretaris Jenderal untuk mengutuk tindakan teroris keji ini dengan cara yang paling keras dan tanpa ambiguitas apa pun."

Iravani melanjutkan: "Setiap standar ganda atau pendekatan selektif dalam mengutuk terorisme tidak dapat diterima dan hanya akan merusak kredibilitas Dewan Keamanan. Selain itu, mereka yang memberikan dukungan, perlindungan, atau fasilitas apa pun kepada kelompok teroris semacam itu bertanggung jawab penuh atas kejahatan mereka dan harus sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban."

Di akhir suratnya, Duta Besar Iran untuk PBB menambahkan: "Akan sangat dihargai jika Anda dapat menginstruksikan agar korespondensi ini didistribusikan sebagai dokumen Dewan Keamanan dan Majelis Umum di bawah butir 110 agenda, 'Langkah-langkah untuk memberantas terorisme internasional'."