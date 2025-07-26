Kunjungan Perwakilan Jami’ah Al-Mustafa di Bangladesh ke Kantor Berita ABNA / Penegasan tentang Sinergi Media di Ranah Internasional

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Hujjatul Islam wal Muslimin Syahabuddin Musyaikhi, perwakilan Jami’ah Al-Mustafa untuk Bangladesh dan Nepal, mengunjungi Lembaga Internasional Ahlulbait di Qom dan melakukan kunjungan ke kantor Kantor Berita ABNA.

Dalam kunjungan tersebut, diadakan pertemuan antara Hujjatul Islam Musyaikhi dan Hasan Sadrayi Aref, pemimpin redaksi Kantor Berita ABNA. Mereka berdiskusi mengenai pemanfaatan potensi bersama dan pentingnya kolaborasi di berbagai bidang media. Hujjatul Islam Musyaikhi dalam pertemuan ini menyampaikan bahwa Bangladesh adalah negara yang mencintai Ahlulbait as, dan bahwa rakyat Bangladesh memiliki rasa hormat dan kecintaan mendalam terhadap Ahlulbait as. Namun, aktivitas kelompok Wahabi di negara tersebut merupakan ancaman terhadap kecintaan ini. Ia menambahkan, “Rakyat Bangladesh mencintai Iran dan mazhab Ahlulbait as. Bahkan, para tokoh Ahlusunah di negara tersebut meneteskan air mata ketika mendengar nama Ahlulbait as karena kecintaan mereka yang dalam.”

Ia melanjutkan dengan menekankan bahwa Bangladesh memiliki potensi besar. “Kita dapat memanfaatkan kecintaan masyarakat Bangladesh terhadap mazhab Ahlulbait as. Di sana diselenggarakan perayaan besar untuk memperingati malam Nisfu Sya’ban, dan hari Asyura merupakan hari libur resmi di Bangladesh,” jelasnya.

Perwakilan Jami’ah Al-Mustafa di Bangladesh menekankan pentingnya kerja sama yang terkoordinasi dan berkelanjutan antara lembaganya dengan Kantor Berita ABNA. Ia juga menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendirikan kantor berita ABNA di Bangladesh dan memberikan dukungan logistik kepada wartawan ABNA dalam rangka peliputan berita dan kegiatan pecinta Ahlulbait as di negara tersebut.

Hasan Sadrayi Aref, dalam pertemuan tersebut, juga menyatakan kesiapan Kantor Berita Ahlulbait as untuk memublikasikan berita dan peristiwa dari kalangan pecinta Ahlulbait as di kawasan tersebut. Ia menekankan bahwa kolaborasi dan sinergi antara ABNA dan perwakilan Jami’ah Al-Mustafa sangat penting dan diperlukan.

Disebutkan, Kantor Berita Ahlulbait – ABNA – merupakan kantor berita multibahasa yang menerbitkan berita dalam 27 bahasa. Fokus utama ABNA adalah meliput peristiwa-peristiwa keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pengikut Ahlulbait as di seluruh dunia, dengan tujuan utama memperkuat posisi di ranah internasional dan diplomasi media.