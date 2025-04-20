Serangan AS ke Yaman Picu Kebocoran Zat Beracun di Laut Merah

Kementerian Pertanian Yaman mengeluarkan pernyataan pada Selasa malam yang memperingatkan bahaya lingkungan akibat serangan brutal AS di pelabuhan Ras Isa, yang terletak di provinsi Hudaida.

"Pengeboman tersebut telah menghancurkan gudang-gudang dan menyebabkan minyak dan material beracun bocor ke Laut Merah. Hal ini dapat menyebabkan bencana lingkungan" kata pernyataan kementerian pertanian Yaman.

"Organisme laut telah terancam oleh kebocoran zat beracun; Makhluk laut ini merupakan sumber makanan bagi ribuan keluarga Yaman," tegasnya.

Sebelumnya, media Turki, mengutip sumber di Kementerian Luar Negeri negara itu, mengumumkan bahwa sebuah kapal tanker Turki yang berlabuh di pelabuhan Yaman Ras Isa telah mengalami kerusakan parah akibat serangan pasukan Amerika di pelabuhan tersebut.

Sumber medis Yaman mengumumkan pada hari Jumat,18 April 2025 bahwa serangan brutal oleh pesawat tempur Amerika di pelabuhan minyak Ras Isa di provinsi Hudaida setidaknya menewaskan 74 karyawan dan pekerja pelabuhan, dan lebih dari 171 lainnya terluka.(PH)

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