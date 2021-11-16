The National Interest: AS Tak Bisa Remehkan AL Iran

Menurut kantor berita Ahl al-Bayt (AS) - ABNA , The National Interest, Senin (15/11/2021) mengatakan bahwa pasukan AL Amerika Serikat tidak boleh meremehkan kemampuan pasukan AL Iran.

Menurut majalah AS ini, Iran dengan memanfaatkan AL yang ramping dan berbiaya murah, sepertinya mampu menciptakan masalah bagi AS, superpower dunia yang berada pada posisi tidak ingin berkonfrontasi.

Ditambahkannya, Iran sepertinya juga sangat memperhatikan dimensi kalkulasi strategis, semangat ideologis dan ketelitian aksi, sehingga Setan Besar tidak mampu menutup "halaman belakang"-nya.

The National Interest menegaskan, tentu saja Iran dapat memberikan pukulan mematikan terhadap AS, dan sekarang hal itu sedang dilakukan oleh Republik Islam. (HS)