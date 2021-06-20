Iran Siap Bekerja Sama dengan Saudi

Menurut Kantor Berita ABNA, Ahmad Alireza Beigi hari Minggu (20/6/2021) mengatakan, "Berdasarkan kepentingan bersama, Iran dapat mencapai solusi bersama berdasarkan kepentingan kolektif yang saling menguntungkan dengan Arab Saudi,".

"Strategi keamanan regional Iran didasarkan pada sikap bertetangga yang baik dan saling menghormati," ujar anggota parlemen Iran.

Republik Islam Iran selalu menekankan kesiapannya untuk bekerja sama dan berinteraksi dengan negara-negara kawasan, termasuk Arab Saudi.(PH)