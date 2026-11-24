Menurut laporan kantor berita Abna, Gerakan Perlawanan Islam Palestina Hamas dengan mengeluarkan pernyataan pers sambil mengutuk pernyataan «Tony Blair», anggota «Dewan Perdamaian» di Gaza menegaskan bahwa Blair dengan mengabaikan kejahatan yang terus berlangsung dari rezim Zionis di Jalur Gaza dan pelanggaran berulang perjanjian gencatan senjata, telah berupaya membalikkan fakta-fakta terkait proses perundingan

Dalam pernyataan ini disebutkan bahwa Hamas mengikuti dengan jijik pernyataan terbaru Tony Blair; pernyataan yang di dalamnya pelanggaran kriminal perjanjian gencatan senjata dari kabinet Zionis, pembantaian yang terus berlangsung dan blokade yang dipaksakan terhadap Jalur Gaza sama sekali diabaikan dan diupayakan untuk mendistorsi realitas terkait proses perundingan

Gerakan ini menegaskan bahwa Tony Blair mengabaikan persetujuan Hamas terhadap peta jalan yang disajikan oleh «Dewan Perdamaian» untuk menyelesaikan pelaksanaan rencana Donald Trump, presiden Amerika Serikat, di Jalur Gaza; sebagaimana ia menutup mata terhadap penolakan Benjamin Netanyahu yang kriminal terhadap pelaksanaan rencana ini dan eskalasi pembantaian serta pelanggaran nyata perjanjian gencatan senjata darinya

Hamas menambahkan bahwa pendekatan ini menunjukkan keberpihakan yang nyata dan kurang ajar Tony Blair terhadap rakyat Palestina