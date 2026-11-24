Dengan merujuk pada kesalahan perhitungan musuh dalam menilai kekuatan Iran, ia menambahkan: musuh tidak memperhitungkan dengan benar dalam perhitungan mereka kekuatan iman, kehendak dan kekompakan bangsa Iran; sebagaimana di masa lalu Saddam dengan penilaian yang keliru terhadap kemampuan dan kehendak bangsa Iran memasuki perang dan setelah delapan tahun mengalami kekalahan

Mayor Jenderal Abdollahi dengan merujuk pada proses dimulainya perang Ramadan menyatakan: musuh dengan anggapan bahwa mereka dapat menggulingkan sistem Republik Islam Iran dalam waktu 24 hingga 48 jam dan dengan menciptakan kondisi bagi masuknya arus-arus oposisi ke jalan-jalan merealisasikan tujuan mereka, melancarkan serangan besar-besaran; namun jawaban Republik Islam Iran, berbeda dengan perhitungan mereka, diberikan hanya satu jam setelah serangan awal