Menurut laporan kantor berita Abna, Mayor Jenderal Amir Hatami, Panglima tertinggi angkatan darat Republik Islam Iran, dalam pidatonya di hadapan para komandan, wakil, pejabat dan pengelola kekuatan angkatan darat di Universitas Komando dan Staf Angkatan Darat, yang juga dilakukan secara video konferensi di seluruh unit angkatan darat, dengan merujuk pada kedudukan kekuatan militer negara, menegaskan: kami telah berbicara tentang sistem kekuatan Republik Islam Iran yang mencakup komponen «militer, politik, sosial dan geopolitik», dan telah mengatakan bahwa jika terjadi perang, kami dapat memanfaatkannya dengan baik, tetapi musuh tidak percaya

Mayor Jenderal Hatami dengan menekankan sifat defensif operasi menyatakan: kami berperang melawan Amerika yang mengklaim sebagai negara adidaya, yang di belakangnya terdapat rezim Zionis yang mengalahkan beberapa negara di sekitarnya dalam waktu enam hari, oleh karena itu di bidang militer, anggapan musuh adalah bahwa dengan mempertimbangkan perang dua belas hari, setelah tiga atau empat hari lagi kami tidak dapat menembak, tetapi kami menembak hingga hari terakhir, setelah perang kami kembali terlibat selama sepuluh hingga dua belas hari, penembakan dilakukan, dan saat ini kondisi kami, alhamdulillah, sangat baik dan kami telah mencapai tujuan kami dalam pertahanan