Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mufti Ja'fari Terkemuka Lebanon, Syekh Ahmad Qabalan, menanggapi pernyataan terbaru Presiden Lebanon Joseph Aoun dengan menegaskan bahwa keberadaannya di Istana Kepresidenan Baabda tidak terlepas dari dukungan Iran dan perjuangan kelompok perlawanan.

Menurut Qabalan, Presiden Lebanon seharusnya menghargai berbagai pengorbanan tersebut. Ia juga menolak anggapan mengenai adanya intervensi yang dipaksakan Iran dan menyebut perlawanan Lebanon sebagai faktor utama kekalahan militer Israel serta pulihnya kedaulatan nasional Lebanon.

Dalam pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Joseph Aoun, Syekh Ahmad Qabalan menegaskan bahwa dukungan Iran terhadap Lebanon tidak dapat disebut sebagai bentuk campur tangan yang dipaksakan.

“Tidak ada campur tangan yang dipaksakan oleh Iran. Yang ada adalah gerakan perlawanan Lebanon yang selama puluhan tahun berperang melawan rezim pendudukan Israel dan melakukan pengorbanan besar untuk mengalahkan militer Zionis,” tegasnya.

Qabalan mengatakan bahwa berkat pertolongan Allah dan dukungan Teheran, gerakan perlawanan berhasil mengembalikan Lebanon dan ibu kotanya, Beirut, kepada rakyat Lebanon serta memulihkan kedaulatan nasional negara tersebut.

Menurutnya, keberhasilan itu dicapai setelah kewibawaan negara Lebanon sebelumnya berada dalam cengkeraman kekuatan pendudukan Israel yang disebutnya sebagai rezim teroris.

Mufti Ja'fari Lebanon itu juga menyinggung berbagai operasi perlawanan dalam peperangan terakhir. Ia menilai perjuangan tersebut telah menempatkan Lebanon sebagai salah satu pusat kepahlawanan dan pencapaian luar biasa yang jarang ditemukan dalam sejarah dunia.

Secara khusus, Qabalan menyampaikan pesan kepada Presiden Joseph Aoun mengenai besarnya pengorbanan Hizbullah, Gerakan Amal, dan para pendukung kedua organisasi tersebut.

“Pengorbanan yang diberikan Hizbullah, Gerakan Amal, dan para pendukungnya bertujuan agar Lebanon, kawasan Timur Tengah, dan bahkan Anda sendiri yang kini berada di Istana Baabda tetap terlindungi dari proyek Amerika-Zionis-Atlantik paling berbahaya yang berupaya mencaplok seluruh kawasan, termasuk Lebanon,” ujarnya.

Perlawanan Lebanon dan Iran Dinilai Menggagalkan Proyek Israel Raya

Syekh Qabalan menegaskan bahwa dalam peperangan yang menentukan tersebut, gerakan perlawanan berhasil menggagalkan salah satu proyek paling berbahaya yang berkaitan dengan gagasan “Israel Raya”.

Menurutnya, bersama Iran, gerakan perlawanan Lebanon berhasil menciptakan pencapaian besar yang bahkan tidak mampu diwujudkan oleh angkatan bersenjata negara-negara besar di dunia.

Ia menyatakan bahwa keberhasilan tersebut telah menghalangi pelaksanaan proyek perubahan peta Timur Tengah yang menurutnya dirancang oleh Tel Aviv dan NATO.

Qabalan menyebut proyek itu tidak hanya menyasar Lebanon, tetapi juga Suriah, Yordania, Mesir, Turki, Arab Saudi, Irak, serta seluruh negara di kawasan.

Dukungan Iran Disebut sebagai Tulang Punggung Perlawanan terhadap Israel

Pada bagian lain pernyataannya, Syekh Qabalan memberikan penghargaan kepada Nabih Berri, yang disebutnya sebagai salah satu tokoh bersejarah Lebanon dan pembela kedaulatan nasional yang berperan dalam memulihkan kemerdekaan negara tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya dukungan Teheran dalam perjuangan melawan pendudukan Israel.

“Bantuan Teheran dalam perjuangan ini merupakan tulang punggung keberhasilan menghancurkan mesin perang pasukan pendudukan,” katanya.

Qabalan mengingatkan bahwa Iran memberikan dukungan tersebut ketika sebagian besar dunia dan negara-negara Arab justru meninggalkan Lebanon yang sedang berada di bawah pendudukan.

Ia juga mengkritik sikap Amerika Serikat yang menurutnya terus menjadi mitra dekat Israel dalam berbagai tindakan pendudukan dan agresi terhadap Lebanon.

Presiden Lebanon Diminta Menghargai Pengorbanan Gerakan Perlawanan

Pada akhir pernyataannya, Mufti Ja'fari Lebanon itu meminta Presiden Joseph Aoun setidaknya menyampaikan sepatah kata sebagai bentuk penghargaan dan kesetiaan terhadap pihak-pihak yang telah berkorban demi Lebanon.

Qabalan menegaskan bahwa sejarah kelak akan mencatat besarnya pengorbanan yang diberikan gerakan perlawanan Lebanon dalam mempertahankan negara dan rakyatnya.

Menurutnya, perkembangan besar yang akan terjadi dalam sejarah dunia pada masa mendatang akan menjadi saksi bahwa tidak ada kebanggaan, kehormatan, dan keteguhan dalam kehidupan manusia yang lebih besar daripada pengorbanan gerakan perlawanan Lebanon.