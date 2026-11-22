Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menanggapi tuduhan Arab Saudi mengenai adanya ancaman terhadap Makkah, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman menyebut tuduhan tersebut sebagai “fitnah besar”. Ia menegaskan bahwa rakyat Yaman menghormati seluruh tempat suci umat Islam dan bahwa operasi militer Yaman hanya menargetkan fasilitas minyak serta pangkalan militer Arab Saudi.

Brigadir Jenderal Yahya Saree, juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, dalam pernyataannya pada Sabtu malam, 21 November 2026, membantah klaim Arab Saudi mengenai ancaman terhadap Kota Suci Makkah.

“Tidak ada ancaman terhadap Kota Suci Makkah, kecuali yang berasal dari rezim kriminal Al Saud,” tegas Saree.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Saba, Saree kembali menekankan pentingnya tempat-tempat suci Islam bagi rakyat Yaman. Ia menyatakan bahwa bangsa Yaman sangat menghormati Makkah dan seluruh tempat suci umat Islam. Karena itu, tuduhan Arab Saudi bahwa Yaman mengancam kawasan-kawasan tersebut merupakan fitnah besar yang tidak berdasar.

Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman itu juga menjelaskan sasaran operasi militer pasukannya. Menurut Saree, serangan militer Yaman secara khusus diarahkan terhadap fasilitas minyak dan pangkalan militer Arab Saudi. Tempat-tempat suci Islam sama sekali tidak termasuk dalam daftar sasaran operasi tersebut.

Pernyataan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan antara pasukan perlawanan Yaman dan Arab Saudi. Persoalan keamanan Kota Suci Makkah kini menjadi salah satu isu yang diperdebatkan kedua pihak, baik dalam pemberitaan media maupun dalam ranah politik.

Sebelumnya, pejabat Arab Saudi mengklaim telah mencegat rudal dan pesawat nirawak milik pasukan Yaman yang disebut mengarah ke kawasan suci. Namun, pemerintah di Sanaa berulang kali membantah tuduhan tersebut.

Salah satu perselisihan terjadi pada September lalu, ketika Arab Saudi menyatakan telah mencegat sebuah pesawat nirawak yang dikaitkan dengan pasukan Yaman sebelum memasuki wilayah udara terlarang di sekitar Makkah.

Menanggapi klaim tersebut, Angkatan Bersenjata Yaman menegaskan kembali bahwa seluruh operasi militernya ditujukan terhadap instalasi militer dan fasilitas minyak Arab Saudi, bukan tempat-tempat suci umat Islam.