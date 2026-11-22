Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menyusul penjatuhan vonis terhadap sejumlah ulama Bahrain dan meningkatnya tekanan sistematis terhadap komunitas Syiah di negara tersebut, berlangsung sebuah pertemuan khusus antara delegasi Bahrain yang dipimpin Hujjatul Islam wal Muslimin Syekh Husain al-Daihi, Ketua Dewan Pengurus Perhimpunan Nasional Islam Al-Wefaq Bahrain, dan Ayatullah Reza Ramezani, Sekretaris Jenderal Majma Jahani Ahlulbait.

Pertemuan tersebut juga dihadiri Hujjatul Islam Sayid Abbas Shubbar, anggota Dewan Ulama Islam Bahrain, serta Hujjatul Islam Muhammad Hasan Khujasteh, anggota pengurus pusat dewan tersebut.

Kedua pihak membahas perkembangan terbaru situasi hak asasi manusia dan kebebasan beragama di Bahrain, termasuk langkah-langkah hukum dan mekanisme internasional untuk menyampaikan kondisi para ulama serta masyarakat Bahrain kepada dunia.

Aspek Hukum Penindasan Kegiatan Keagamaan dan Pencabutan Kewarganegaraan

Ayatullah Ramezani menegaskan bahwa pencabutan kewarganegaraan dan pelarangan kegiatan keagamaan tidak dapat diterima berdasarkan hukum internasional. “Sebuah negara yang mengaku sebagai negara Islam tidak dapat mencabut hak-hak dasar keagamaan warganya, seperti menyelenggarakan salat Jumat, salat berjemaah, dan kegiatan dakwah,” tegasnya.

Ia menyatakan bahwa tindakan pemerintah Bahrain yang mencabut kewarganegaraan sejumlah warga, kemudian mengadili mereka setelah status kewarganegaraan tersebut dicabut, tidak memiliki legitimasi hukum.

Menurut Ramezani, Majma Jahani Ahlulbait sejauh ini telah mengirimkan surat terpisah kepada enam pejabat tinggi internasional untuk mengecam proses pengadilan yang dinilainya tidak adil tersebut.

Di antara penerima surat itu adalah Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa António Guterres, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Türk, Presiden Komisi Eropa, serta Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

Pengiriman Dokumen ke Vatikan dan Langkah Diplomatik Internasional

Sekretaris Jenderal Majma Jahani Ahlulbait menekankan pentingnya memanfaatkan seluruh mekanisme internasional untuk mengungkap tindakan yang disebutnya sebagai kejahatan rezim Al Khalifa.

“Dokumen dan surat-surat yang memuat bukti perlakuan buruk terhadap para ulama Bahrain akan dikirimkan ke Vatikan untuk disampaikan kepada Paus, sehingga persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui jalur diplomatik dan mekanisme internasional,” ujarnya.

Ramezani menambahkan bahwa selain menempuh langkah hukum, organisasinya juga telah memasukkan sejumlah program ke dalam agenda prioritas.

Program-program tersebut mencakup pembentukan kelompok kerja khusus kawasan Teluk Persia, penerbitan seruan dalam tiga bahasa, serta pengaktifan jaringan organisasi ulama dan pusat-pusat Syiah di Eropa dan Amerika Utara.

Negara-negara yang menjadi perhatian dalam upaya tersebut antara lain Swedia, Jerman, Prancis, Inggris, dan Kanada.

Ulama Bahrain, Penyeru Persatuan dan Perlawanan yang Mengalami Penindasan

Ayatullah Ramezani menegaskan bahwa para ulama Bahrain yang diadili selama ini merupakan “penyeru persatuan yang sesungguhnya” di tengah umat Islam dan masyarakat dunia.

“Para ulama ini tidak pernah berupaya menciptakan perpecahan. Mereka hanya membela orang-orang yang tertindas. Karena itu, menjadi kewajiban ilahi dan kemanusiaan bagi kalangan hauzah, akademisi, dan para pembaru di seluruh dunia untuk membela mereka yang mengalami kezaliman ini,” katanya.

Ia juga mengecam keras penjatuhan vonis secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa terhadap sebelas ulama Bahrain, sekaligus mengkritik sikap diam sejumlah pemerintah negara Islam.

“Sayangnya, sebagian negara Muslim, alih-alih menghadapi agresi Amerika Serikat dan rezim Zionis, justru menjadikan wilayah mereka sebagai pangkalan bagi para pemimpin kekufuran,” ujarnya.

Menurut Ramezani, sikap semacam itu, khususnya ketika dihadapkan pada tindakan pemerintah Bahrain dan kesyahidan para tokoh pembaru, sama sekali tidak dapat dibenarkan atau diterima.

Penindasan Sistematis Meningkat, Penerimaan Khumus Dikriminalisasi dan Aset Wakaf Disita

Pada bagian lain pertemuan, Hujjatul Islam wal Muslimin Syekh Husain al-Daihi menyampaikan laporan mengenai berbagai kebijakan pemerintah Bahrain terhadap masyarakat Syiah. Ia menegaskan bahwa tujuan rezim Al Khalifa tidak berhenti pada penangkapan para ulama, tetapi mengarah pada penghancuran seluruh unsur dan pilar kehidupan komunitas Syiah.

“Rezim Al Khalifa tidak sekadar ingin menangkap para ulama, melainkan berupaya menghancurkan seluruh fondasi dan unsur utama masyarakat Syiah. Bahkan, penerimaan dana keagamaan dan khumus telah dianggap sebagai tindak pidana, sementara harta keagamaan dan harta pribadi para ulama disita,” ungkapnya.

Al-Daihi juga mengungkapkan bahwa pemerintah Bahrain kini menguasai sekitar 80 persen aset wakaf Ja'fariyah dan melakukan intervensi langsung dalam pengangkatan imam salat Jumat serta imam salat berjemaah.

Menurutnya, pemerintah bahkan telah menjadikan berbagai kegiatan keagamaan bergantung pada izin resmi negara.

“Saat ini, mimbar Husaini, majelis-majelis duka, bahkan penggunaan pengeras suara masjid harus memperoleh izin pemerintah. Penangkapan secara luas juga telah diorganisasi untuk mencegah munculnya reaksi masyarakat,” katanya.

Keteguhan Para Ulama yang Dipenjara dan Pesan Lembaga Internasional Ahlulbait kepada Dunia

Wakil pimpinan gerakan Al-Wefaq Bahrain itu juga menjelaskan kondisi berat yang dihadapi para ulama dalam proses pengadilan banding, termasuk ancaman hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati.

Ia menyerukan agar para marja besar, hauzah ilmiah Qom dan Najaf, serta ulama Ahlusunah di seluruh dunia Islam mengambil sikap lebih tegas dengan menolak kerja sama terhadap ketentuan pemerintah Bahrain yang dinilainya zalim.

Menurut al-Daihi, diperlukan langkah bersama dari berbagai lembaga keagamaan untuk menghadapi tekanan terhadap para ulama dan menjaga hak-hak dasar masyarakat Bahrain.

Pada akhir pertemuan, Ayatullah Ramezani menyampaikan penghargaan atas keteguhan para ulama yang dipenjara di Bahrain. Ia juga menyinggung semangat juang dan pesan-pesan yang membesarkan hati yang dikirimkan para ulama dari dalam penjara.

“Majma Jahani Ahlulbait memandang dirinya sebagai rumah bagi seluruh orang yang tertindas. Kami berkomitmen untuk menyampaikan suara penderitaan para ulama dan rakyat Bahrain ke seluruh dunia, tanpa sedikit pun mundur dari perjuangan ini,” tegas Ramezani.