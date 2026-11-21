Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip TeleSUR, Miguel Díaz-Canel, presiden Kuba hari ini Sabtu dalam pidatonya mengumumkan: terdapat blokade di bidang energi yang hampir melumpuhkan ekonomi kita dan merupakan contoh genosida. Kami juga menyaksikan agresi media; kampanye luas untuk mendiskreditkan revolusi Kuba dan negara kita sedang berlangsung.

Presiden Kuba dalam hal ini melanjutkan: apa yang layak didapatkan rakyat Kuba dan Amerika bukanlah konfrontasi; melainkan kedekatan dan tersedianya peluang kerja sama antara kedua bangsa. Oleh karena itu, apa yang selalu kami cari adalah dialog; tetapi dialog ini harus penuh hormat, tanpa tekanan, tanpa prasyarat, dan tanpa mempertanyakan sistem politik, kedaulatan atau tekad dan kehendak kami.