Menurut laporan kantor berita Abna, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan mengenai pernyataan angkatan laut dan angkatan udara Argentina sebagai organisasi teroris.

Teks pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

Karena pemerintah Argentina, bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, dalam tindakan bermusuhan telah menetapkan Garda Revolusi Islam, yang merupakan salah satu pilar angkatan bersenjata resmi Republik Islam Iran, sebagai entitas teroris, pemerintah Republik Islam Iran berdasarkan prinsip tindakan timbal balik dan dengan bersandar pada undang-undang «Tindakan timbal balik terhadap penetapan Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris oleh Amerika», yang disahkan pada tahun 1398 (2019) yang menyatakan: «Semua negara yang dengan cara apa pun mengikuti atau mendukung keputusan Amerika Serikat mengenai penetapan Garda Revolusi Islam sebagai organisasi teroris, tunduk pada tindakan timbal balik», menganggap angkatan laut Argentina dan angkatan udara Argentina tunduk pada undang-undang tersebut dan ketentuannya serta menyatakan mereka sebagai organisasi teroris.

Jelas bahwa tanggung jawab atas semua konsekuensi yang timbul dari hal ini akan berada pada pemerintah Argentina.