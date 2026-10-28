Pazouki: proyek pengepungan Iran telah gagal

Menurut laporan kantor berita Abna, Abbas Pazouki, wakil bidang komunikasi dan informasi kantor Wakil Presiden Pertama, dalam akunnya di salah satu media sosial menulis: «Hari ini rapat Staf Nasional Transit digelar di bawah kepemimpinan Dr Aref.

Meskipun pertimbangan perang ekonomi membatasi kemungkinan publikasi rincian angka, laporan lapangan menunjukkan satu kenyataan: proyek pengepungan transit Iran telah pasti gagal.

Dengan pengaktifan berbagai kapasitas transit dan kepabeanan Iran, volume pertukaran perdagangan negara tumbuh secara nyata dan kadang-kadang hingga beberapa ratus persen, dan arteri pasokan barang pokok serta ekspor mengalir secara berkelanjutan.

Wajar jika perang ekonomi dan sanksi memberikan tekanan dan biayanya pada perdagangan luar negeri, tetapi kabar baiknya adalah tujuan musuh untuk memutus hubungan perdagangan negara telah gagal dan kekalahan musuh di bidang ini pasti. Berdasarkan data yang ada, proses netralisasi sanksi dan pengepungan berlangsung aktif, dan pemerintah keempat belas dengan fokus pada pengembangan infrastruktur transit dan kepabeanan berupaya mengubah ancaman ini menjadi peluang ekonomi berkelanjutan bagi rakyat Iran.»