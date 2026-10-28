Pemimpin Revolusi Islam Iran Tanggapi Surat Para Mahasiswa: Kita Berkomitmen Bersama hingga Mencapai Puncak-Puncak Kemajuan

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Ayatullah Sayyid Mojtaba Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran, menanggapi surat-surat yang dikirimkan sejumlah mahasiswa dari seluruh penjuru negeri selama beberapa bulan terakhir.

Dalam tanggapannya, beliau menyebut tekad, kemauan, dan rasa tanggung jawab para mahasiswa dalam membangun masa depan sebagai ikatan yang menyatukan komitmen bersama antara kepemimpinan dan generasi muda.

Beliau juga menekankan pentingnya membekali diri dengan ilmu pengetahuan, keimanan, penyucian jiwa, serta meningkatkan usaha untuk memperkuat kekuatan dan kewibawaan Iran.

Berikut teks lengkap tanggapan Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam tersebut:

باسمه‌تعالی

Dengan nama Allah Yang Mahatinggi.

Salam untuk anak-anakku tercinta.

Aku telah membaca surat-surat kalian yang penuh kasih sayang. Aku berterima kasih atas begitu banyak perhatian dan kasih sayang kalian, para mahasiswa muda yang penuh semangat dan motivasi. Aku juga akan secara khusus mendoakan kalian semua, yang telah membuat diriku memikul tanggung jawab terhadap kalian.

Dalam surat-surat kalian, serta surat-surat banyak pemuda dan mahasiswa lainnya yang telah menunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada diriku yang rendah ini, terpancar tekad, kemauan, dan rasa tanggung jawab untuk membangun masa depan.

Ikrar yang kokoh ini merupakan amanah yang sangat berharga, yang berakar pada ajaran Islam Muhammadi yang murni, serta warisan Imam Khomeini yang agung dan Khamenei yang syahid, semoga Allah meninggikan kedudukan keduanya.

Ikrar inilah yang menjadi tali penghubung komitmen bersama di antara kita.

Untuk mencapai tujuan tersebut, bekalilah diri kalian semaksimal mungkin dengan senjata ilmu pengetahuan, keimanan, penyucian jiwa, kedekatan dengan Allah, serta pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Al-Qur'an dan Ahlulbait As.

Dengan kerja keras dan inovasi yang lebih besar, tingkatkanlah kekuatan dan kewibawaan Iran tercinta.

Dengan demikian, berkat doa junjungan kita yang penuh kasih, semoga Allah mempercepat kemunculan beliau, perjalanan barisan orang-orang yang terikat dalam komitmen bersama menuju puncak-puncak kemajuan dan peradaban Islam-Iran dapat terwujud dengan lebih baik dan lebih cepat, insyaallah.

Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei

28 Oktober 2026