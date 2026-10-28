Tembus 47 Miliar Dolar AS, Biaya Perang yang Dipaksakan Amerika Serikat terhadap Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengumumkan bahwa biaya perang melawan Iran hingga pertengahan Oktober tahun ini telah mencapai 47 miliar dolar AS, meningkat lebih dari 3 miliar dolar dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebagaimana dilaporkan Russia Today, berdasarkan estimasi CENTCOM yang disusun pada 16 Oktober dan disampaikan kepada Kongres Amerika Serikat, porsi terbesar pengeluaran perang digunakan untuk mengisi kembali persediaan amunisi yang telah digunakan, dengan nilai sekitar 29 miliar dolar AS.

Selain itu, sekitar 12 miliar dolar AS dialokasikan untuk menutupi biaya tambahan operasi militer. Sementara itu, biaya penggantian peralatan yang hilang diperkirakan mencapai 6,1 miliar dolar AS.

Di samping itu, biaya dukungan bagi pasukan yang ditempatkan di kawasan, termasuk transportasi udara, pangkalan militer, komunikasi, serta layanan logistik di medan operasi, telah mencapai 7,6 miliar dolar AS. Estimasi tersebut belum mencakup biaya perbaikan kerusakan yang dialami pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah.

Angka terbaru ini memperbarui perkiraan sebelumnya yang diterbitkan Pentagon pada awal September lalu. Ketika itu, biaya perang dilaporkan mencapai sekitar 43,6 miliar dolar AS. Berdasarkan estimasi perusahaan Moody’s Analytics, biaya konflik tersebut sejauh ini telah mencapai sekitar 2.000 dolar AS untuk setiap rumah tangga rata-rata di Amerika Serikat.