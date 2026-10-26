Pejabat tinggi Iran: Kami tidak bernegosiasi tentang program nuklir

Menurut laporan kantor berita Abna mengutip Al-Arabi Al-Jadid, seorang pejabat tinggi Iran dalam wawancara dengan kantor berita Reuters menegaskan bahwa Iran tidak akan bernegosiasi tentang program nuklirnya sebelum Amerika menanggapi tuntutannya.

Pejabat tinggi Iran ini juga menegaskan bahwa pertemuan Teheran dengan kehadiran negara-negara anggota pakta Mekkah tidak akan membahas program nuklir Iran.

Pertemuan empat pihak Teheran dimulai sore ini Senin atas usulan Pakistan dan dengan bantuan serta pendampingan Republik Islam Iran.

Mayor Jenderal Mohsen Rezaei, sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional negara kami, memimpin pertemuan ini, dan Asim Munir, panglima angkatan bersenjata Pakistan, Khalid bin Salman, menteri pertahanan Arab Saudi, dan Ibrahim Kalin, kepala badan intelijen Turki, adalah perwakilan dari ketiga negara tersebut.

Keamanan regional, dampak agresi militer, berlanjutnya agresi, dan bantuan kepada rakyat tertindas Palestina dan Lebanon termasuk di antara topik pembicaraan dalam pertemuan ini.