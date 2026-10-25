Guterres: Kita harus menghentikan perluasan perang

Menurut laporan kantor berita ABNA, António Guterres, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, hari ini Sabtu mengumumkan kedatangannya di Mesir dan dengan menerbitkan pesan di media sosial X miliknya menegaskan bahwa ia membawa pesan yang jelas untuk menghentikan perluasan perang, melindungi warga sipil dan menyediakan ruang politik yang diperlukan untuk diplomasi dan perdamaian.

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini menulis: Saya sekarang telah tiba di Mesir. Di tengah eskalasi konflik, saya membawa pesan: kita harus menghentikan perluasan perang, melindungi warga sipil dan menciptakan ruang politik untuk diplomasi dan perdamaian.

António Guterres kemudian menambahkan: Kita harus menghadapi ketidaksetaraan yang memisahkan masyarakat dan menghentikan konflik yang melipatgandakan penderitaan manusia.