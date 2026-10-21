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Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia Menandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan “Badr”

21 Oktober 2026 - 19:11
Kode berita: 1880969
Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia Menandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan “Badr”

Kementerian Pertahanan Turki pada Rabu mengumumkan bahwa negaranya bersama Qatar, Pakistan, dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman multilateral bertajuk “Badr” di Doha. Kesepakatan tersebut bertujuan memperluas kerja sama pertahanan dan memperkuat kemampuan militer keempat negara.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Pertahanan Turki pada Rabu mengumumkan bahwa Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman multilateral bertajuk “Badr” di Doha. Tujuan kesepakatan ini adalah memperluas kerja sama pertahanan dan meningkatkan kemampuan militer keempat negara.

Berdasarkan pernyataan kementerian tersebut, kesepakatan itu mendukung kerja sama di bidang pelatihan dan latihan militer, penelitian dan pengembangan, serta upaya bersama untuk meningkatkan industri pertahanan negara-negara penandatangan.

Kementerian Pertahanan Turki menambahkan bahwa nota kesepahaman “Badr” ditandatangani dengan tujuan mendorong kerja sama dalam produksi peralatan militer dan memperkuat kapasitas pertahanan keempat negara.

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