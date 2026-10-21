Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia Menandatangani Nota Kesepahaman Pertahanan “Badr”

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Kementerian Pertahanan Turki pada Rabu mengumumkan bahwa Turki, Qatar, Pakistan, dan Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman multilateral bertajuk “Badr” di Doha. Tujuan kesepakatan ini adalah memperluas kerja sama pertahanan dan meningkatkan kemampuan militer keempat negara.

Berdasarkan pernyataan kementerian tersebut, kesepakatan itu mendukung kerja sama di bidang pelatihan dan latihan militer, penelitian dan pengembangan, serta upaya bersama untuk meningkatkan industri pertahanan negara-negara penandatangan.

Kementerian Pertahanan Turki menambahkan bahwa nota kesepahaman “Badr” ditandatangani dengan tujuan mendorong kerja sama dalam produksi peralatan militer dan memperkuat kapasitas pertahanan keempat negara.