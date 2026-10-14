Laksamana Muda Azmaei: Kapal induk Amerika tidak berani mendekati Selat Hormuz

Menurut laporan kantor berita Abna, Laksamana Muda Ali Azmaei pada Selasa malam dalam sebuah wawancara menyatakan: Hari ini dengan rahmat Tuhan dan berkat para pejuang Angkatan Laut Korps Garda, kami berdiri melawan musuh-musuh yang jahat. Tentara Amerika telah menjadi penyelundup bahan bakar, dan armada mereka menjadi tidak berguna karena mereka rentan dan tidak berani mendekati Iran.

Komandan Angkatan Laut Korps Garda dengan menekankan bahwa kami telah mengubah kelemahan taktis kami menjadi kekuatan, menambahkan: Jika orang Amerika ingin melihat apakah Selat Hormuz terbuka atau tertutup, biarkan mereka masuk ke medan untuk melihat siapa yang mengendalikannya.

Laksamana Muda Azmaei mengatakan: Hari ini Amerika dengan 7 armadanya telah menjadi penyelundup bahan bakar, kapal induk Amerika senilai 13 miliar dolar menjadi tidak berguna dan telah menjauh 700 kilometer dari Selat Hormuz karena tidak berani mendekati selat.

Komandan Angkatan Laut Korps Garda menambahkan: Kami menunggu kapal induk Amerika mendekati pintu masuk Selat Hormuz untuk menenggelamkan mereka; kami menghitung hari dan momen agar ini terjadi.

Ia mengatakan: Kami hanya menunjukkan satu atau dua contoh hukuman kapal-kapal penyerang, orang Amerika dan mitra mereka di kawasan telah menciptakan kesunyian media agar orang-orang dunia tidak tahu bahwa kapal-kapal pelanggar dihukum; karena itu kami menerbitkan 2 contoh hukuman kapal-kapal pelanggar.

Laksamana Muda Azmaei melanjutkan: Selat Hormuz dan Teluk Persia berada di bawah kendali Angkatan Laut Korps Garda, dan Laut Oman dikendalikan oleh saudara-saudara kami di Tentara Republik Islam, yaitu pengepungan berada di luar Laut Oman dan di Laut Arab.

Ia menekankan: Angkatan Laut Korps Garda mengendalikan Selat Hormuz dengan cerdas, yaitu kami mengeluarkan izin sesuai hierarki kepada jumlah kapal yang harus menuju tujuan dan dari Iran, dan mereka melewati jalur air Iran.

Komandan Angkatan Laut Korps Garda menambahkan: Orang-orang terkasih kami yang berada di medan harus tahu bahwa para pejuang Angkatan Laut Korps Garda juga berada di medan dan berurusan dengan para pelanggar, dan mereka tidak melakukan formalitas.