Mokhber: Iran pasti akan menyerang musuh di luar perbatasannya

Menurut kantor berita Abna, Mohammad Mokhber, penasihat dan asisten Pemimpin Tertinggi, dengan menerbitkan unggahan di salah satu media sosial dan sebagai reaksi terhadap ancaman dan kesombongan terbaru pejabat Amerika, khususnya menteri luar negeri negara itu, dalam mengungkapkan kebencian peradaban mereka terhadap rakyat Iran, menyatakan: Orang Iran menjadikan penyerbu Mongol sebagai Muslim dan membelenggu komandan Kekaisaran Romawi dengan hina.

Ia menyatakan bahwa penyerbu baru yang dengan otak kecil membayangkan mengalahkan bangsa bersejarah ini, kali ini akan tenggelam di Selat Hormuz, dan mengatakan: Iran Islam pasti dalam rangka menjaga keamanan nasional akan menyerang musuh di luar perbatasannya.