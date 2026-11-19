Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Melaporkan bahwa Angkatan Udara Irak menewaskan tiga anggota ISIS dalam serangan udara di Provinsi Kirkuk, Irak utara. Seorang lainnya yang bertugas mengangkut anggota kelompok itu ditangkap. Operasi ini menunjukkan bahwa anggota ISIS masih bergerak di sejumlah wilayah Kirkuk, provinsi yang statusnya dipersengketakan antara pemerintah pusat Irak dan Pemerintah Regional Kurdistan.

Menurut surat kabar Al-Araby Al-Jadeed, pusat informasi keamanan pemerintah Irak di Baghdad menyatakan bahwa satuan keamanan Komando Operasi Kirkuk pada Jumat melancarkan operasi khusus dan serangan udara terarah di Altun Kupri, bagian utara Provinsi Kirkuk, dengan dukungan Angkatan Udara Irak. Tiga anggota ISIS tewas dan seorang anggota yang bertugas mengangkut mereka ditangkap. Pasukan keamanan Irak kemudian melanjutkan pencarian dan pemeriksaan menyeluruh di wilayah itu.

Serangan tersebut berlangsung kurang dari dua jam setelah akses masuk dan keluar Altun Kupri ditutup menyusul dugaan adanya pergerakan orang-orang bersenjata. Menurut keterangan sumber keamanan yang disiarkan media lokal, seorang petugas melihat kendaraan tak dikenal yang diduga membawa empat atau lima orang bersenjata. Pasukan keamanan kemudian mengambil langkah antisipasi dengan menempatkan sejumlah kendaraan militer di pintu masuk dan keluar wilayah itu. Akses ditutup, sementara petugas mulai melakukan pemeriksaan dan penyisiran di sekitarnya.

Strategi Irak Membatasi Pergerakan ISIS

Seorang perwira Komando Operasi Kirkuk mengatakan bahwa perkembangan di provinsi tersebut berkaitan dengan pergerakan sisa-sisa ISIS dan belum menunjukkan memburuknya situasi keamanan secara serius. Dalam wawancara dengan Al-Araby Al-Jadeed, perwira yang meminta identitasnya dirahasiakan itu mengatakan bahwa setelah misi pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat berakhir, pasukan Irak mulai menerapkan strategi keamanan di Kirkuk. Langkah itu berhasil membatasi pergerakan ISIS dan menewaskan sejumlah anggotanya.

Menurut perwira itu, anggota ISIS yang masih bertahan di daerah sulit dijangkau berusaha menunjukkan bahwa mereka masih aktif dengan melakukan sejumlah aksi. Kegiatan intelijen di Kirkuk membantu membatasi dan menggagalkan aksi-aksi tersebut. Informasi dari aparat keamanan dan intelijen menjadi faktor penting dalam mengepung anggota kelompok itu dan menghentikan pergerakan mereka.

Serangan di Al-Hawijah dan Situasi Keamanan Kirkuk

Bulan lalu, serangkaian serangan di Kota Al-Hawijah, Provinsi Kirkuk, menyasar pos-pos pasukan keamanan Irak dan pasukan Hashd al-Shaabi. Sejumlah personel keamanan gugur dan lainnya terluka. Komite Keamanan Provinsi Kirkuk kemudian mengeluarkan peringatan dan meminta agar penempatan pasukan di wilayah tersebut diperkuat.

Perselisihan lama antara Baghdad dan Erbil mengenai pengelolaan dan pengaruh di Kirkuk membuat persoalan keamanan provinsi itu semakin sensitif. Pasukan keamanan Irak memegang tanggung jawab utama atas keamanan Kirkuk. Kehadiran pasukan Hashd al-Shaabi dan pasukan Kurdi turut menambah kerumitan situasi di lapangan.

Kekhawatiran atas Keamanan Kirkuk

Situasi keamanan Kirkuk menjadi semakin sensitif setelah misi militer koalisi pimpinan Amerika Serikat di Irak berakhir pada 30 September lalu. Sebelumnya, pasukan Irak telah meningkatkan operasi dan serangan udara terhadap tempat persembunyian dan perlindungan sisa-sisa ISIS. Badan Kontraterorisme Irak juga melakukan pencarian dan penyisiran di sejumlah wilayah. Operasi terakhir berlangsung pada akhir September dan menimbulkan kerugian di pihak ISIS.

Menjelang berakhirnya misi koalisi, Kementerian Peshmerga di Pemerintah Regional Kurdistan Irak telah memperingatkan tentang dampak fase baru tersebut dan menekankan pentingnya koordinasi militer untuk menjaga keamanan.