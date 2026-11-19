Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- melaporkan bahwa majelis itu berlangsung pada malam sebelumnya dalam suasana duka dan penuh penghormatan kepada Sayidah Fatimah az-Zahra Sa. Para jemaah berkumpul untuk memuliakan kedudukan beliau, mengenang kembali kezaliman dan penderitaan yang beliau alami, serta menegaskan pentingnya menjaga ajaran beliau dan mazhab Ahlulbait As tetap hidup.

Majelis itu digelar bertepatan dengan hari ketiga rangkaian Fatimiyah 1448 H/2026. Pada hari-hari tersebut, para pengikut Ahlulbait As di berbagai belahan dunia berkumpul dan mengadakan majelis duka untuk menyatakan cinta, pengabdian, dan penghormatan mereka kepada putri Rasulullah Saw.

Bagi para mukmin, peringatan syahadah Sayidah Fatimah az-Zahra Sa juga menjadi kesempatan berharga untuk mengambil pelajaran dari kehidupan beliau yang penuh berkah. Sepanjang hidupnya, beliau menunjukkan keimanan, ketekunan beribadah, kesabaran, pengorbanan, dan keteguhan dalam mencari rida Allah.

Berabad-abad telah berlalu, tetapi nama dan kenangan akan Sayidah Fatimah az-Zahra Sa tetap hidup di hati para pencinta Ahlulbait As. Cinta kepada beliau dan duka atas kepergiannya terus mempersatukan hati para mukmin, mendorong mereka untuk memuliakan kedudukan beliau dan mengikuti jalan serta teladan keluarga suci Rasulullah Saw.