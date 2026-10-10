Pemimpin Revolusi: tanda-tanda pengaruh kuat Faraja dalam perang-perang terbaru menjadi lebih jelas

Menurut laporan kantor berita Mehr, Pemimpin Tertinggi dalam pesan yang diterbitkan pada Pekan Pasukan Keamanan menyatakan: peran kuat Faraja pada berbagai tingkat dari jajaran komando dan staf hingga kantor polisi dan pos-pos untuk menjamin keamanan dalam tahun-tahun terakhir menjadi lebih menonjol, dan tanda-tanda pengaruh ini menjadi lebih jelas dalam perang kedua dan ketiga yang dipaksakan

Keamanan ini menyediakan berbagai dimensi sosial, moral dan ketenangan umum dalam masyarakat, dan pelayanan berharga seperti ini selain jihad di jalan Allah, memiliki dukungan sosial yang kuat. Peran kuat Faraja pada berbagai tingkat dari jajaran komando dan staf hingga kantor polisi dan pos-pos untuk menjamin keamanan dalam tahun-tahun terakhir menjadi lebih menonjol, dan tanda-tanda pengaruh ini menjadi lebih jelas dalam perang kedua dan ketiga yang dipaksakan. Konsentrasi dan desakan musuh kriminal Amerika-Zionis untuk menyerang berbagai tingkat Faraja dari tingkat tertinggi hingga pasukan terdepannya juga semakin memperjelas pentingnya institusi ini. Namun upaya putus asa ini dan serangan-serangan jahat terhadap pilar-pilar ketertiban dan keamanan masyarakat yang tidak ada bandingannya dalam sejarah, tidak menyebabkan pasukan berani Faraja mundur sedikit pun dari misi mereka, dan bahkan di jalan-jalan dan mobil-mobil, mereka menjalankan peran dan tugas yang sama yang mereka lakukan di tempat dan markas mereka